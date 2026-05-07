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Università, Freni (Mef): "Riforma Tuf impone didattica universitaria di metodo"

07 maggio 2026 | 08.03
Redazione Adnkronos
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"La riforma del TUF (Testo Unico della Finanza) impone alla didattica universitaria una metrica diversa, di metodo prima ancora che di merito. Proprio per questo è importante immaginare corsi di alta specializzazione come questo, che impongano una metrica nuova per un codice nuovo e per un nuovo metodo di redigere le norme. Questo rappresenta il grande passaggio metodologico e, di conseguenza, sostanziale che ci aiuta". Sono le parole di Federico Freni, sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze, all'incontro 'Mercati finanziari e nuova regolamentazione', organizzato dall'università Luiss presso il proprio hub di Milano, nel corso del quale è stato presentato il nuovo corso di perfezionamento della Luiss School of Law: 'Il diritto delle società quotate e la riforma del Testo Unico della Finanza'.

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