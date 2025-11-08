circle x black
Università, Ghini (fondazione Rui): "E' in atto una rivoluzione tecnologica"

08 novembre 2025 | 17.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Dobbiamo prepararci a questa rivoluzione tecnologica che è in atto e cercare di capire cosa mantenere della tradizione che ci ha portato fino ad oggi qui. L'intelligenza artificiale "interpella" tutto il nostro passato e sfida la tradizione umanistica". Sono le parole di Giuseppe Ghini, presidente della Fondazione Rui, all'inaugurazione dell'anno accademico Jump Job-University Matching Project 2025/2026. Il programma, attivo nelle Residenze Rui (Residenze universitarie internazionali), è un percorso triennale che prepara i giovani al mondo del lavoro integrando il sapere accademico con i contenuti e le dinamiche dell'ambito lavorativo.

