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Funerali Bonaccorti, il messaggio di Renato Zero: "Lascerò aperta la porta"

Le parole dell'artista lette dal parroco durante i funerali

Enrica Bonaccorti - fotogramma/ipa
Enrica Bonaccorti - fotogramma/ipa
14 marzo 2026 | 16.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Sorella, amica, complice". Così comincia il messaggio toccante, pieno di affetto e amicizia, che Renato Zero ha voluto dedicare a Enrica Bonaccorti, letto dal parroco durante i funerali alla Chiesa degli Artisti a Roma che si sono tenuti oggi sabato 14 marzo.

“Ci siamo arrangiati sempre, inventandoci giorno per giorno un mestiere diverso. Tu ti sei persino improvvisata mia manager per farmi ottenere qualche scritto”, ha scritto l’artista. “Certo che è stato un percorso infinitamente variegato e coinvolgente, a un tratto però mi sono svegliato e non ci sei più. La tua fresca risata, i tuoi sorrisi educati. La tua ironia pungente è stimolante… tutto è silenzio e comprendo che dovrò sbrigarmela da solo”. Eppure, “quanto di te mi resta addosso. Quanta energia sprigiona la tua poesia, quanta bellezza ti porti via. Ma io so che passerai da me ancora cento, un miliardo di volte, ed è per questa ragione che lascerò sempre aperta quella porta”.

Dopo aver letto le parole di Zero, monsignore Antonio Staglianó ha aggiunto una sua riflessione durante l'omelia, sottolineando l'eredità umana e artistica della conduttrice. "La poesia percepisce quello che gli occhi non vedono, la vita che abita ancora l'artista - ha detto - L'assenza è piena di presenze. Enrica ci ha offerto una sorgente a cui abbeverarci, la sua profondità intima. In questa profondità abbiamo trovato un'umanità vera". E conclude: “Tutto ciò che è vero rimarrà per sempre”.

Alla fine della cerimonia Eleonora Daniele ha letto la preghiera degli artisti.

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enrica bonaccorti funerali renato zero
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