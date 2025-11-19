circle x black
Università Luiss, a 1° giornata orientamento lauree magistrali ecco le Open simulation

Nuovo format didattico personalizzato

19 novembre 2025 | 16.35
Redazione Adnkronos
Scegliere un percorso di laurea magistrale è una tappa fondamentale nella vita di ogni studente: significa costruire il proprio futuro professionale e personale, prima di muovere i primi passi nel mondo del lavoro. Per accompagnare gli studenti in questa importante scelta, l’università Luiss Guido Carli organizza il 29 novembre, presso il Campus di Viale Romania, la prima Giornata di orientamento dedicata ai percorsi magistrali. In questa occasione verrà presentata una formula innovativa di orientamento: le Open simulation, vere e proprie lezioni universitarie tenute dai direttori dei corsi di laurea e dai professori dell’ateneo.

Questa nuova soluzione consentirà agli studenti, sia interni sia esterni, di vivere l’esperienza universitaria prima dell’iscrizione, immergendosi per un giorno nel modello educativo Luiss. Le sessioni, organizzate per area tematica, permetteranno ai partecipanti di muoversi tra le aule e costruire un itinerario personalizzato che potrà spaziare dall’economia e finanza alle scienze politiche, dal management alla data science. Il format, progettato per un’esperienza immersiva e progressiva, offrirà infatti la possibilità di approcciare diversi insegnamenti e contenuti accademici, avvicinando gli studenti alle loro future scelte.

"Con le 'Open Simulation' vogliamo permettere agli studenti di vivere da vicino il modello educativo Luiss. Non si tratta di una semplice presentazione dell’offerta formativa, ma di un’immersione reale nelle dinamiche delle nostre aule. Scegliere una laurea magistrale significa riconoscersi in un metodo, in un ritmo e in una visione: per questo apriamo le porte del nostro Ateneo e permettiamo di sperimentare concretamente la nostra didattica", ha dichiarato Enzo Peruffo, prorettore per la didattica con delega alle lauree magistrali.

La giornata di orientamento, che coincide con l’apertura ufficiale delle domande di ammissione per i percorsi magistrali, offrirà una panoramica completa dell’offerta formativa Luiss e delle nuove tendenze del mercato del lavoro, seguita da confronti diretti con i direttori dei corsi e i docenti delle diverse aree disciplinari.

Le testimonianze degli Alumni Luiss aiuteranno gli studenti a comprendere l’impatto concreto dei percorsi magistrali sul mondo del lavoro e sullo sviluppo delle carriere. Inoltre, un’area dedicata ai servizi dell’Ateneo guiderà i partecipanti tra opportunità internazionali, agevolazioni economiche, career service, residenze e procedure di ammissione, offrendo una visione completa dell’universo Luiss. Gli studenti interessati a partecipare alle open simulation possono visitare la pagina web (https://www.luiss.it/ammissione/orientamento/orientamento-studenti-universitari/attivita-orientamento-studenti-universita) dedicata alle attività di orientamento Luiss, in continuo aggiornamento.

