circle x black
Cerca nel sito
 

Università: Pnrr, 60mila alloggi per maggio 2027 con bando Cdp

20 gennaio 2026 | 10.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È stato pubblicato su cdp.it/bandostudentati il nuovo Bando dedicato alla creazione di posti letto per studenti, frutto della convenzione con il Ministero dell'Università e della Ricerca e in linea con la revisione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Al centro dell'iniziativa il nuovo investimento del Pnrr, il "Fondo per gli alloggi destinati agli studenti", affidato a Cdp (Cassa depositi e prestiti) nel suo ruolo di Istituto nazionale di promozione. Una misura finanziata dall'Unione Europea – Next Generation EU, con una dotazione complessiva di 599 milioni di euro. Obiettivo: raggiungere entro il 15 maggio 2027 la soglia di 60 mila alloggi per studenti, sommando i risultati del bando Cdp a quelli già avviati dal Ministero nel 2024.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza