E' salito a 41 morti accertate il bilancio dell'incidente ferroviario ad Adamuz, in Andalusia vicino a Cordova. Lo scrive El Paìs citando i soccorritori, che oggi hanno rinvenuto un altro corpo sotto uno dei vagoni dell'Iryo Malaga-Madrid, successivamente colpito dal treno Alvia Madrid-Huelva. Sono invece 122, 117 adulti e cinque bambini tutti identificati, i feriti che sono stati curati, come hanno dichiarato fonti del governo andaluso a El Mundo. Sono 41 i pazienti che rimangono ricoverati in ospedale, tra cui 37 adulti e quattro bambini. In terapia intensiva sono ricoverati 13 adulti.

Il Ministro dei Trasporti, Óscar Puente, ha spiegato che la Guardia Civil ha chiesto il sequestro del vagone numero 6 dell'Iryo, il primo a deragliare, per continuare a prelevare campioni e immagini per chiarire la causa dell'uscita dai binari. Anche il binario stesso è oggetto di indagine, data l'ipotesi che una rottura di un giunto abbia causato il deragliamento. Puente insiste sul fatto che è troppo presto per trarre conclusioni.

L'inchiesta si concentra sulla carrozza 6 dell'Iryo

"Dobbiamo esaminare il vagone numero 6 di Iryo, che non è ancora stato esaminato. La Guardia Civil ha chiesto che venga trattenuto lì, e deve essere effettuato un esame approfondito del vagone deragliato per determinare cosa sia successo, perché ci sono molti pezzi del puzzle che devono essere ricomposti", ha detto Puente in interviste separate su Onda Cero e RNE. Per quanto riguarda la rottura dei binari, ha ribadito che ci sono effettivamente danni, ma non si può ancora stabilire se siano stati causati o derivati ​​dal deragliamento. C'è un punto di rottura iniziale che è in fase di esame, ma "non si possono ancora trarre conclusioni" e, in ogni caso, ha spiegato, se quella rottura iniziale fosse la causa del deragliamento, "dovremo vedere perché si è rotto un pezzo di acciaio".

In ogni caso, sottolinea che si trattava di un tratto di binario che era stato ristrutturato otto mesi prima e che non aveva causato alcun problema durante tutto quel periodo. "Questo tratto è stato in funzione tutti i giorni per otto mesi senza un singolo problema. Tre treni erano già passati di lì in precedenza e nessuno aveva segnalato problemi. Non c'è nulla che suggerisca che il binario fosse difettoso", ha affermato, aggiungendo che i nuovi tratti possono presentare "difetti iniziali", ma che questo tratto in particolare era già in funzione da otto mesi senza alcun problema.