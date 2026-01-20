La presidente della Commissione Ue: "Il cambiamento epocale che stiamo attraversando oggi è un'opportunità, anzi una necessità. Presto accordo con India"

Gli "shock geopolitici" che segnano il mondo di oggi sono una "opportunità" da cogliere, per costruire "l'indipendenza europea". Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, parlando al World Economic Forum di Davos, in Svizzera.

"Gli shock geopolitici possono, e devono, rappresentare un'opportunità per l'Europa - afferma von der Leyen - a mio parere, il cambiamento epocale che stiamo attraversando oggi è un'opportunità, anzi una necessità, per costruire una nuova forma di indipendenza europea. Questa esigenza non è nuova, né è una reazione a eventi recenti".

Invece, prosegue, "è un imperativo strutturale da molto più tempo. Quando ho usato questo termine, indipendenza europea, circa un anno fa, sono rimasta sorpresa dalle reazioni scettiche. Ma a meno di un anno di distanza, ora esiste un reale consenso su questo punto". Per von der Leyen "la verità è che potremo sfruttare questa opportunità solo se riconosceremo che questo cambiamento è permanente. Certo, la nostalgia fa parte della storia umana. Ma la nostalgia non riporterà indietro il vecchio ordine", assicura.

"Presto 28esimo regime per imprese"

La proposta di creare un 28esimo regime per le imprese Ue, che darebbe loro modo di operare nel mercato unico seguendo un insieme unico di regole anziché 27 come oggi, ripetutamente annunciata, verrà presentata "presto" dalla Commissione Europea, assicura la presidente dell'esecutivo Ue.

"Presto presenteremo il nostro 28esimo regime -. afferma von der Leyen - l'obiettivo finale è creare una nuova struttura societaria autenticamente europea. La chiameremo Eu Inc. Abbiamo bisogno di un insieme unico e semplice di regole che si applichi senza soluzione di continuità in tutta l'Unione, in modo che le imprese possano operare in tutti gli Stati membri molto più facilmente".

"I nostri imprenditori potranno registrare una società in qualsiasi Stato membro entro 48 ore, completamente online. Godranno dello stesso regime patrimoniale in tutta l'Ue", assicura infine.

"Ue vicina ad accordo con India"

L'Ue è "sul punto di concludere" un accordo commerciale "storico" con l'India, che creerebbe un'area di libero scambio con quasi "due miliardi" di abitanti, sottolinea quindi la presidente della Commissione Europea.

"Subito dopo Davos - dice - andrò in India. C'è ancora del lavoro da fare. Ma siamo sull'orlo della conclusione di un accordo commerciale storico. Alcuni lo chiamano 'la madre di tutti gli accordi'. Un accordo che creerebbe un mercato di due miliardi di persone, pari a quasi un quarto del Pil globale"

Per von der Leyen l'accordo con New Delhi, "soprattutto, garantirebbe all'Europa un vantaggio da pioniera, con una delle economie più dinamiche e in più rapida crescita al mondo. L'Europa vuole fare affari con i centri di crescita di oggi e con le potenze economiche di questo secolo. Dall'America Latina all'Indo-Pacifico e ben oltre, l'Europa sceglierà sempre il mondo. E il mondo è pronto a scegliere l'Europa", sottolinea ancora.