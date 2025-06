Università San Raffaele Roma, nuova identità visiva

Per ateneo proiettato verso il futuro

L’Università San Raffaele rinnova la propria immagine istituzionale e presenta un logo completamente rivisitato, espressione di un’evoluzione che coniuga tradizione accademica e visione contemporanea. Il nuovo segno grafico interpreta in chiave contemporanea l’identità di un’università digitale, autorevole e in continua evoluzione. Linee essenziali che rappresentano i valori fondanti dell’Ateneo e ne accompagnano la missione: essere al fianco di studenti, ricercatori e professionisti, valorizzando competenze e talento.

“Con questa nuova identità visiva, intendiamo esprimere l’anima di un’università, solida e dinamica, in costante dialogo con le trasformazioni della società e del sapere”, dichiara Vilberto Stocchi, Rettore dell’Università San Raffaele Roma.

“Il restyling è parte integrante di un percorso strategico che rafforza il nostro impegno nella formazione di profili competenti, consapevoli e pronti ad affrontare le sfide del futuro. In un contesto accademico fortemente orientato alla ricerca scientifica e all’innovazione, questo nuovo logo rappresenta la nostra volontà di guardare avanti, con uno sguardo aperto al futuro e alle sfide che ci attendono, con l’obiettivo costante di offrire una proposta formativa solida, inclusiva e interdisciplinare, orientata all’innovazione e alla sostenibilità”, spiega ancora. Non si tratta solo di un aggiornamento grafico, ma di una trasformazione che rappresenta una tappa significativa in un processo di rinnovamento più ampio, volto a rafforzare la coerenza tra personalità, visione e posizionamento dell’università San Raffaele Roma nel contesto accademico nazionale e internazionale. Il nuovo volto grafico dell’Università sarà visibile su tutti i canali digitali, i materiali ufficiali e gli spazi dell’Ateneo.