UpSlide introduce la funzione "Track Changes" per PowerPoint destinata ai professionisti della finanza

UpSlide, società che sviluppa soluzioni di automazione documentale per il settore dei servizi finanziari, ha annunciato il lancio della funzione Track Changes per PowerPoint. Lo strumento consente di monitorare e gestire le modifiche nei documenti, con l’intento di rendere più chiari i flussi di lavoro e agevolare la collaborazione tra i team.

La nuova funzione è integrata nel software UpSlide per Microsoft 365 e permette di visualizzare gli interventi effettuati in un riquadro laterale. Da qui, gli utenti possono accettare o rifiutare i cambiamenti o ripristinare versioni precedenti del documento. Secondo l’azienda, la possibilità di tracciare in modo strutturato le modifiche mira a ridurre errori e tempi di revisione, aspetti spesso critici in contesti come l’investment banking, la consulenza finanziaria e l’asset management.

I primi commenti dei clienti evidenziano un interesse positivo. Imran Butt, Manager – Due Diligence presso Forvis Mazars, ha dichiarato:

“La funzione Track Changes ha funzionato perfettamente e porterà maggiore chiarezza e controllo ai nostri processi di revisione.”

Il lancio si inserisce in una strategia più ampia di UpSlide, che ha l’obiettivo di migliorare la produttività dei professionisti mantenendo coerenza visiva nei documenti aziendali.

Julien Villemonteix, Amministratore Delegato di UpSlide, ha sottolineato che lo sviluppo della nuova funzionalità nasce dall’esigenza di rispondere alle difficoltà operative segnalate dai clienti:

“Abbiamo raccolto molta frustrazione riguardo alla mancanza di un controllo delle versioni in PowerPoint e al suo impatto sui processi di collaborazione.”

Secondo un sondaggio condotto da UpSlide, un professionista su cinque del settore finanziario ritiene che le proprie presentazioni non soddisfino le aspettative dei clienti. Solo il 25% degli intervistati si dice convinto di avere processi di creazione documentale pienamente efficienti.

Fondata oltre 13 anni fa, UpSlide è una B Corporation certificata e Microsoft Solutions Partner. Tra i propri clienti annovera società come KPMG, UniCredit, BNP Paribas e Rothschild & Co.