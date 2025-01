Usa, Crolla (American Chamber of Commerce in Italy): "Sentiment imprese positivo, preoccupa rischio dazi"

"A Washington, in occasione dell’Inauguration Day del presidente Trump, il sentiment sull’economia che rileviamo è positivo e improntato alla crescita. Nonostante le incertezze, le imprese italiane devono guardare con fiducia al mercato statunitense, convinte che il dialogo possa evitare misure penalizzanti per consumatori e aziende su entrambi i lati dell’Atlantico". Lo dichiara Simone Crolla, consigliere delegato della American Chamber of Commerce in Italy dopo l'insediamento di Donald Trump come 47mo Presidente degli Stati Uniti.

"Certo - prosegue Crolla - il rischio di nuovi dazi Usa sul Made in Italy preoccupa, in particolare nei settori strategici come manifatturiero e made in Italy in generale ma a distanza di 8 anni dal suo primo mandato le nostre imprese hanno capito come adattarsi a questo rinnovato 'new normal'. Come AmCham Italy, stiamo lavorando per rafforzare il dialogo tra le istituzioni dei due Paesi e salvaguardare i rapporti economici transatlantici".