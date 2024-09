Vacanze, Coldiretti: è boom enoturismo con oltre 6 mln di notti trascorse nelle vigne

Enoturismo protagonista nell’estate 2024 che si sta avviando a superare il record delle sei milioni di notti trascorse lo scorso anno tra le vigne, con l’obiettivo di vivere esperienze nel mondo del vino in strutture agrituristiche, bed&breakfast e case vacanza, secondo le stime di Coldiretti, anticipate all'Adnkronos. Questa estate gli italiani hanno speso circa 10 miliardi per cibo e vino, che rappresenta la prima voce del budget turistico, secondo Coldiretti/Ixe’. E tra coloro che hanno acquistato un souvenir enogastronomico, uno su quattro ha scelto proprio il vino come dono da riportare a parenti o amici. Accanto alle tradizionali degustazioni di abbinamento di vino e ai corsi di cucina, - sottolinea l'organizzazine agricola - la cantine hanno proposto attività sempre più innovative che hanno catturato l’interesse degli appassionati.

Si va dalle pratiche sportive e salutistiche nelle vigne, riferisce Coldiretti, con strutture che propongono yoga e pilates in mezzo ai filari o percorsi in bicicletta fino alla vinoterapia e ad attività di benessere con prodotti ricavati dalla vite e dal vino, trainati dalla crescita dell’agriwellness, senza dimenticare concerti e spettacoli organizzati in mezzo ai vigneti. Proprio per sostenere questa nuova forma di turismo dalle crescenti potenzialità Coldiretti, Terranostra e Airbnb hanno siglato un accordo per la promozione di Distretti del Vino, valorizzando esperienze Made in Italy di turismo autentico e sostenibile.