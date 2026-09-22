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Veghini (Fresenius Kabi): "Obiettivo dare continuità fornitura infusionali"

'Nuova linea integra tecnologie avanzate sia in termini di automazione che di digitalizzazione'

Emanuela Veghini - Ufficio stampa
Emanuela Veghini - Ufficio stampa
22 settembre 2026 | 11.00
Maddalena Guiotto
LETTURA: 2 minuti

"Con l'espansione di questa nuova linea caratterizzata da alta automazione e digitalizzazione, il nostro obiettivo è quello di assicurare ai pazienti una continuità di fornitura del medicinale senza però alcun compromesso per la qualità, l'efficacia e la sicurezza del prodotto". Lo ha detto Emanuela Veghini, Quality Manager e persona qualificata di Fresenius Kabi, oggi all'inaugurazione di una nuova linea produttiva di soluzioni infusionali nello stabilimento di Isola della Scala (Verona) di Fresenius Kabi.

L'ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento, che porterà la produzione delle unità da circa 79 a 132 milioni l'anno, "è sicuramente una grande sfida e la priorità. La nuova linea - chiarisce - integra tecnologie avanzate sia in termini di automazione che di digitalizzazione. Prevede sistemi avanzati di monitoraggio dei parametri critici di produttività e di qualità. Questo assicura processi produttivi robusti e in grado di minimizzare il rischio di errori umani e di avere la possibilità di intercettare in modo preventivo eventuali anomalie. La sfida pertanto - rimarca - non è solo produrre di più, ma di continuare a farlo con alti standard qualitativi".

La disponibilità dei farmaci in Europa rappresenta una delle sfide più importanti delle autorità sanitarie. "Avere processi produttivi robusti e un sistema di qualità affidabile è la chiave vincente per garantire la disponibilità del medicinale - conclude Veghini - In questo contesto, il quality assurance gioca un ruolo chiave in tutto il ciclo di vita del medicinale, dalla produzione al controllo, fino alla distribuzione. Il ruolo della persona qualificata è fondamentale in questo contesto per assicurare che i pazienti abbiano un prodotto sicuro, efficace e di qualità dalla fase di produzione al controllo fino all'ospedale".

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farmaceutica fresenius kabi soluzioni infusionali qualità del prodotto
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