Vergani (Kopron): "Celebriamo 10 anni di crescita, ora pronti alle sfide del futuro"

"Siamo partiti dieci anni fa con grande ambizione e anche con qualche timore, ma il percorso intrapreso ci ha permesso di crescere in modo costante e di raggiungere risultati importanti. Oggi celebriamo questo traguardo con soddisfazione, consapevoli di aver costruito basi solide per affrontare il futuro, in un contesto sempre più dinamico che richiede velocità, competenza e professionalità". Così Mario Vergani, amministratore delegato di Kopron, al Castello Visconteo di Cassano d'Adda, in provincia di Milano, in occasione della celebrazione dei dieci anni di attività di Kontractor.