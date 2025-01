Vicenzaoro January, al via edizione 2025 del boutique show della gioielleria

Al via l’edizione 2025 del Vicenzaoro January - The Jewellery Boutique Show, la manifestazione di Italian Exhibition Group che si conferma polo d’eccellenza per l’industria del lusso. In svolgimento a Vicenza fino al 21 gennaio, la manifestazione quest’anno mette al centro il passaggio generazionale in azienda e le opportunità lavorative nell'industry. Vicenzaoro January - Crafting the Future si pone infatti l’obiettivo di ridefinire il futuro della gioielleria, valorizzando le nuove generazioni e promuovendo un dialogo intergenerazionale che coniughi tradizione e innovazione.