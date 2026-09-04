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Vicenzaoro, Peraboni (leg): "Siamo punto di riferimento anche in un momento di crisi"

L'amministratore delegato Italian Exhibition Group - Ieg, in occasione di Vicenzaoro September 2026

Corrado Peraboni
Corrado Peraboni
04 settembre 2026 | 13.59
Redazione Adnkronos
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"Credo che la vera importanza di una fiera si veda nei momenti di crisi più che in quelli di successo: è proprio nelle difficoltà che le persone e le aziende selezionano con cura i luoghi in cui essere presenti e dove investire tempo e risorse. Il fatto che, nonostante il periodo complesso, si registri una partecipazione così rilevante conferma che Vicenzaoro è diventata il punto di riferimento imprescindibile del settore”. Ad affermarlo è Corrado Peraboni, amministratore delegato Italian Exhibition Group - Ieg, in occasione di Vicenzaoro September 2026, il salone internazionale dell’oreficeria e della gioielleria di Ieg - Italian Exhibition Group, in programma dal 4 all’8 settembre nel quartiere fieristico di Vicenza.

Nella giornata che ha dato il via alla manifestazione il nuovo Padiglione 2 svela i suoi spazi nel quartiere fieristico. Un’opera resa possibile grazie a “uno sforzo corale a partire dall'amministrazione locale, capace di gestire la parte burocratica in tempi davvero notevoli, fino a tutto il nostro team che ha condotto le operazioni rispettando ogni scadenziario - afferma - Un bellissimo esempio dell'Italia che produce ricchezza e bellezza”. È probabile che qualcuno si lasci ispirare dalla bellezza di questo padiglione, come è già accaduto in passato su mercati lontani -aggiunge - Essere copiati da un lato fa arrabbiare, ma dall'altro fa piacere, perché significa che si è realizzato qualcosa di valore. Non realizzare quest'opera avrebbe significato non concedere lo spazio meritato alle imprese che volevano esserci, aprendo la strada a nuovi competitor”.

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Vicenzaoro fiera dell'oreficeria e della gioielleria crisi economica
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