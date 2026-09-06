Vicenzaoro, Trenti (Intesa Sanpaolo): "Export italiano regge nonostante contesto internazionale complesso"

"Il settore orafo italiano, dopo la fase molto positiva culminata con il 2024, sta attraversando un momento di normalizzazione. Il contesto internazionale è estremamente complesso e lo possiamo vedere attraverso il forte calo che si è verificato nella domanda di gioielli in oro a livello internazionale. Nonostante questo contesto, però, le esportazioni italiane sono state in grado di reggere bene questa situazione". Lo afferma Stefania Trenti, Responsabile dell'Ufficio Industry della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, in merito all'indagine presentata con Federorafi in occasione della seconda giornata di lavori di Vicenzaoro September 2026, il salone internazionale dell'oreficeria e della gioielleria firmato IEG - Italian Exhibition Group, in programma fino all'8 settembre nel quartiere fieristico di Vicenza.