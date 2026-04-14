circle x black
Cerca nel sito
 

Vinitaly, Serluca: "Siamo molto contenti del risultato di aver unito Vinitaly e America's Cup"

14 aprile 2026 | 16.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Al Vinitaly 2026 la Regione Campania punta a valorizzare il proprio sistema produttivo e turistico in vista di un appuntamento internazionale come l'America's Cup 2027. La presenza di 170 aziende regionali diventa, secondo l'assessore all'Agricoltura Maria Carmela Serluca, un'occasione strategica di promozione integrata. "Siamo molto contenti del risultato che abbiamo avuto di unire questa importante vetrina che è il Vinitaly, siamo presenti con 170 aziende della regione Campania, all'evento che ci vedrà protagonisti sulla scena internazionale l'anno prossimo nel 2027, che è l'America's Cup", ha dichiarato.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
"Con prolungata crisi Hormuz rischio catastrofe agroalimentare globale", l'allarme Fao
Trump contro Meloni, cosa è successo
News to go
L'Italia è il Paese europeo con più case disabitate
Vinitaly, Carlo Cracco: "È un grande onore rappresentare il patrimonio culinario dell'Emilia Romagna" - Video
News to go
Donald Trump, l'attacco al Papa scuote la politica italiana
Aeroporti, Alessandro Benetton: "Sviluppo Fiumicino occasione da non perdere" - Video
Trump e l'immagine come Gesù: "Ero un dottore..." - Video
News to go
Pet economy, un mercato che vale oltre tre miliardi
"Papa Leone non mi piace", l'attacco totale di Trump - Video
Più di 20 colpi in gioiellerie della Spagna e bottino di 500mila euro: presa banda italiana - Video
News to go
Sciopero delle farmacie, stop di 24 ore in tutta Italia: i motivi
Zucchero e i 25 anni di 'Baila': "Ho fatto tanto, qualcuno dovrebbe ricordarselo..."


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza