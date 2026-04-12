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Vino, Tajani: "Export fondamentale, stiamo lavorando tantissimo"

Il ministro degli Esteri intervenendo al Vinitaly: "Sono ottimista perché siamo riusciti ad ottenere dazi compatibili con la nostra competitività"

Vino, Tajani:
12 aprile 2026 | 14.29
Redazione Adnkronos
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"L'export è fondamentale, noi dobbiamo guardare certamente al mercato Usa ma anche altri accordi come il Mercosur sono cruciali. Stiamo lavorando tantissimo". Lo dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo al Vinitaly ed aggiunge: "Sono ottimista perché siamo riusciti ad ottenere dazi compatibili con la nostra competitività. Il 15% è tanto, ma neanche tanto - commenta - perché ci sono paesi con dazi piu alti e noi possiamo occupare spazi con la qualità del nostro prodotto. Il vino italiano è di altissima qualità quindi anche l'americano è disposto a spender di più per averlo".

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Tajani ricorda inoltre che "dal primo gennaio è entrata in vigore la riforma: il ministero degli Esteri sarà anche un ministero economico. E la nostra direzione generale per la crescita sarà sostenere e favorire le esportazioni. Nessun imprenditore italiano all'estero si sentirà più solo - garantisce - ogni ambasciata sarà un trampolino di lancio per favorire la crescita. Siamo arrivati nonostante le guerre e i dazi a un 3,3 per cento in più di esportazioni rispetto all'anno precedente. Ciò vuol dire che è la qualità del prodotto italiano che ci permette di vincere queste sfide, una qualità accompagnata da una organizzazione sempre più efficiente. ricordo che nella nuova Direzione generale della crescita è operativa una sala informazioni funzionante 24 ore su 24 per poter essere sostenuti", conclude.

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Vinitaly export Mercosur dazi qualità del prodotto
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