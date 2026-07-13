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Voli Ue, le nuove regole per i passeggeri: dal no-show alla trasparenza

L'Ue approva nuove norme sui diritti dei passeggeri aerei, rafforzando la tutela e la trasparenza nel trasporto aereo.

- Aldecastudio - Fotolia
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13 luglio 2026 | 16.44
Tommaso Gallavotti
LETTURA: 1 minuti

Via libera definitivo oggi dal Consiglio Ue ad una nuova legge che mira a chiarire e rafforzare i diritti dei passeggeri aerei. Il nuovo quadro normativo rafforza la tutela dei passeggeri, garantendo contemporaneamente un equilibrio con le esigenze operative delle compagnie aeree.

Le nuove norme, sottolinea il Consiglio, rafforzano i diritti dei passeggeri migliorando i risarcimenti, l'assistenza, le informazioni, la comunicazione con le compagnie aeree e le opzioni di riprotezione in caso di cancellazione o ritardo. Le norme chiariscono inoltre la definizione di circostanze eccezionali e semplificano l'esercizio dei diritti da parte dei passeggeri.

Le norme introducono una serie di nuovi diritti, tra cui: il divieto di negare l'imbarco su un volo di ritorno perché un passeggero non ha preso il volo di andata ('no-show'); una maggiore trasparenza dei prezzi, con la visualizzazione delle tariffe aeree, comprensive del bagaglio a mano consentito, prima dell'inizio di qualsiasi procedura di prenotazione, per facilitare il confronto delle tariffe tra le compagnie aeree.

Sono anche previsti diritti specifici e rafforzati per le persone con esigenze particolari, come le persone con disabilità o mobilità ridotta, i bambini, i minori non accompagnati e le donne in gravidanza. Le norme aggiornate sui passeggeri aerei entreranno in vigore 12 mesi e 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Ue.

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diritti passeggeri aerei aerei cancellati Ue norme passeggeri aerei Ue
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