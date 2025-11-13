Volotea festeggia i 10 anno al Catullo di Verona

Oggi all’aeroporto Catullo di Verona si sono celebrati i 10 anni dall’insediamento stabile della compagnia aerea Volotea. In dieci anni sono stati oltre 46.000 i voli dall’aeroporto scaligero e più di 6,3 milioni i passeggeri trasportati da e per Verona. Nel 2015 erano 9 le destinazioni servite con al massimo 25 dipendenti nel periodo di alta stagione, mentre oggi i dipendenti diretti in alta stagione sono diventati 100 e i collegamenti diretti sono 15 verso Italia, Repubblica Ceca, Francia, Grecia e Spagna. Dal 2026 da Verona partirà una nuova rotta verso la Danimarca portando a circa 730.000 l'offerta complessiva di posti.