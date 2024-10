Walter Rolfo presenta a Milano libro 'Le aziende felici lo fanno meglio *il budget'

Walter Rolfo presenta a Milano il suo nuovo libro 'Le aziende felici lo fanno meglio *il budget. Strategie per lavorare meno, fatturare di più e avere il tempo di essere felici', edito da Sperling & Kupfer. Il volume sarà presentato venerdì 25 ottobre, dalle 19, presso Eataly Milano Smeraldo, in piazza XXV aprile 10. L’evento è gratuito, previa prenotazione al link www.eataly.net/it_it/presentazione-libro-walter-rolfo-2024-10-25-000000-25384 Durante l’incontro, l’ingegnere, psicologo, imprenditore e presidente della Fondazione della Felicità spiegherà come è possibile, grazie a un kit di strategie basate su ricerche scientifiche e sullo studio dei maggiori business leader, rendere felici clienti, collaboratori e colleghi, dimostrando come questo metodo possa rendere un’azienda preziosa e unica e ogni persona insostituibile, valorizzata e, appunto, felice.

Nel libro, Walter Rolfo introduce il concetto di 'ingegneria della felicità', illustrando come la felicità possa essere considerata una vera e propria scienza misurabile applicata all’economia e presentando il metodo Gasp come strumento di analisi fondato sui 4 pilastri: Godersela (riconoscere le gioie della quotidianità senza dare nulla per scontato), Accogliere (l’apertura emotiva e l’accettazione di tutte le esperienza della vita, positive e negative), Sognare (avere sogni e obiettivi definiti), Persone (il valore delle relazioni e della connessione umana). Altro tema centrale del libro è il confronto generazionale all’interno delle imprese. Come integrarle? Chi privilegiare? Su chi investire: i boomers o la Gen Z? Oltre a rispondere a queste domande, il libro analizza come le imprese possono gestire e valorizzare le diverse generazioni presenti in un’azienda, un approccio cruciale per costruire ambienti di lavoro coesi e produttivi.

Il libro, arricchito dalla prefazione di Oscar Farinetti, è suddiviso in 14 capitoli rivolti non solo alle aziende e agli imprenditori, ma a tutte le persone che possono essere il motore per un mondo migliore e segue un doppio punto di vista, quello razionale e quello empatico, ed è ricco di storie e aneddoti personali, esempi di buone pratiche, indicazioni di strategie vincenti basate su ricerche scientifiche, testimonianze di imprenditori e strumenti utili al raggiungimento degli obiettivi. Con la Fondazione della Felicità, Rolfo si dedica alla formazione dei giovani. Con eventi collettivi che in soli due anni hanno coinvolto oltre 60.000 persone e anche un concorso dedicato alle scuole più felici d’Italia, la fondazione promuove l'importanza della felicità fin dalla giovane età, con l'obiettivo di formare non solo migliori lavoratori, ma cittadini più realizzati e persone più felici.