Welfare, Bernini (Confcommercio): "Work-life balance importante per competitività e attrattività"

"Ritengo che il Work-life balance sia uno dei principali obiettivi del welfare aziendale. Le misure di conciliazione legate alla flessibilità dell'orario e, più in generale, alla conciliazione vita - lavoro e tutti i servizi di welfare tesi al coinvolgimento e al benessere delle persone, sono la leva più importante che le imprese hanno per essere più sociali, competitive e attrattive sul mercato”. Così, Laura Bernini, responsabile settore welfare pubblico e privato Confcommercio-Imprese per l'Italia, in occasione del nuovo appuntamento Adnkronos Q&A ‘La cura delle persone’, a Palazzo dell’informazione, in occasione della Giornata mondiale della Popolazione.