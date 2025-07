Welfare, Ghilardi (A2a): "Piano life sharing pensato anche per educazione finanziaria"

"La cosa importante è che abbiamo fatto questo piano A2a life sharing pensando anche a tutti i temi di educazione finanziaria. Non vogliamo speculare sul fatto che le persone comprino azioni da A2a, ma anche che siano educate a farlo in modo consapevole". E' quanto affermato da Mauro Ghilardi, direttore People and Transformation di A2A, all'evento 'WelLfare. Il Welfare fa davvero bene', organizzato dalla stessa life company per condividere una riflessione sui servizi di welfare, sui Premi di produttività e sul nuovo piano di azionariato diffuso, presentati a Milano.