Welfare: sindaco Sala, 'quest'anno stanziati 300mln'

"I bisogni sono aumentati e le città sono le realtà in cui ciò è più evidente. Noi continuiamo a fare la nostra parte: quest'anno abbiamo più di 300 milioni in welfare, però dobbiamo chiamare aziende e governo ad essere al nostro fianco, di modo che tutti si diano da fare". Sono le dichiarazioni del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in occasione dell'evento 'WelLfare. Il Welfare fa davvero bene', organizzato da A2A per condividere una riflessione sui servizi di welfare, sui Premi di produttività e sul nuovo piano di azionariato diffuso, presentati a Milano.