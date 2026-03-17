circle x black
Cerca nel sito
 

Wfp, 45 mln persone in più rischiano fame a causa guerra prolungata Mo

(Ipa)
(Ipa)
17 marzo 2026 | 17.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Altri 45 milioni di persone potrebbero trovarsi ad affrontare la fame acuta se la guerra in Medio Oriente dovesse protrarsi oltre giugno. Le ripercussioni del conflitto sui costi di cibo e carburante potrebbero rendere inaccessibili i generi alimentari di base per molte famiglie ben oltre la regione. "Le crescenti conseguenze umanitarie del conflitto in Medio Oriente stanno diventando ogni giorno più preoccupanti", ha avvertito il vicedirettore esecutivo del World food programme, Carl Skau. "Le nostre analisi prevedono che, se il conflitto in Medio Oriente dovesse protrarsi fino a giugno" e i prezzi del petrolio rimanessero al di sopra dei 100 dollari al barile, "altri 45 milioni di persone potrebbero essere spinte nella fame acuta a causa dell'aumento dei prezzi", ha dichiarato in una conferenza stampa a Ginevra.

"Questo porterebbe i livelli di fame nel mondo a un livello record, ed è una prospettiva terribile", ha affermato, considerando che quasi 320 milioni di persone, già un numero enorme, soffrono attualmente di grave insicurezza alimentare. "In realtà, la situazione sta precipitando", ha aggiunto Skau.

"Le conseguenze ricadono sulle persone più vulnerabili del mondo, che già vivono in condizioni disperate. Non hanno le risorse per far fronte a un nuovo aumento del costo della vita". Skau ha esortato i Paesi a mettere a disposizione maggiori risorse umanitarie.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fame Wfp Mo Iran guerra in medio oriente insicurezza alimentare
Vedi anche
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video
Enrica Bonaccorti, l'ultimo saluto sulle note della Lontananza - Video
Mobilitazione Uap a Roma, Vaia: "Ssn va rivisto, da regole a tariffe. La persona al centro" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza