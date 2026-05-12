Wmf 2026 contenitore di eventi per esplorare futuro innovazione

Si conferma contenitore di eventi anche per l’edizione 2026 il Wmf – We Make Future, in programma dal 24 al 26 giugno a BolognaFiere, con una proposta che integra eventi tematici e verticali per un deep dive, da prospettive diverse, nel mondo dell’innovazione.

Dall’intelligenza artificiale alla creator economy, dal digital marketing all’imprenditoria innovativa, fino a cinema, turismo, informazione e lavoro: il Wmf riunisce in un unico contesto molteplici eventi che combinano formazione, business, intrattenimento e confronto, coinvolgendo ogni anno migliaia di professionisti, aziende, startup e istituzioni a livello internazionale. "Il Wmf nasce come un contenitore di eventi capace di mettere in connessione mondi diversi attraverso l’innovazione", afferma Cosmano Lombardo, Founder e ceo di Search On Media Group e ideatore del Wmf. "Ogni evento rappresenta un punto di accesso a uno specifico ambito, ma è nella relazione tra questi ambiti che si generano nuove opportunità di sviluppo, collaborazione e crescita", continua.

Tra gli eventi di maggiore rilievo internazionale torna l’AI Global Summit, che riunisce aziende, centri di ricerca e stakeholder globali per approfondire applicazioni e impatti dell’intelligenza artificiale. Tra gli esperti già annunciati anche il pioniere della Silicon Valley Alberto Sangiovanni Vincentelli, Marco Pavone (Nvidia), Corey Ching (OpenAI), Daniele Pucci (Generative Bionics), Matteo Mille (Microsoft), Bryan Madden (Amd) e Uljan Sharka(Domyn, già iGenius). Accanto all’AI, il Creators Fest, che quest’anno vede tra i partner Chimera Agency & Talia Media, Wonty Media Factory e Doom Entertainment, si conferma uno dei più attesi appuntamenti dedicati alla creator economy, con interviste, incontri, live e momenti di networking tra creator, agenzie e aziende. Tra i creator presenti già annunciati Awed, Camihawke, Guglielmo Scilla, Gabriele Vagnato, Jakidale, Camilla Clemente e Olimpia Peroni e molti altri, che porteranno sui palchi della manifestazione esperienze, storie e curiosità.

Ampio spazio è dedicato come sempre agli operatori del settore AI & digital tech con eventi verticali orientati alla formazione avanzata e all’aggiornamento. Il Web Marketing Festival, evento storico da cui nasce il Wmf, continua a rappresentare un punto di riferimento per il digital marketing, affiancato dall’E-commerce Fest e dal Koders Fest, quest’anno sponsorizzato da Amazon Aws, dedicati rispettivamente alle strategie di vendita online e ai professionisti più tecnici. Un’offerta formativa che grazie ai Premium stage quest’anno integra interventi avanzati, casi studio e momenti di confronto con esperti e aziende del settore.

In programma anche eventi di natura culturale e sociale, con iniziative che esplorano il rapporto tra innovazione e linguaggi contemporanei. Tra questi, l’Innovation Film Fest, il Tourism Fest – realizzato con la main partnership di Visit Emilia-Romagna e Regione Emilia-Romagna – la Book Fair e il Journalism Fest, che riuniscono autori, giornalisti e operatori dell’informazione. Tra i protagonisti già annunciati anche Enrico Mentana, Corrado Formigli, Cecilia Sala e Leyla Elchekhly (Al Jazeera), a testimonianza della rilevanza del confronto sui temi dell’informazione nel contesto dell’innovazione.

A questi si affianca il GovTech Summit, appuntamento ormai fisso per istituzioni europee, nazionali, regionali e locali, che vede già confermata la partecipazione di rappresentanti istituzionali di primo piano come Henna Virkkunen, executive vice-president for Tech Sovereignty, Security and Democracy,European Commission, Lucilla Sioli e Michiel Scheffer per la Commissione Europea, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all'informazione e all'editoria Alberto Barachini, l’ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in Italia H.E. Abdulla Ali Ateeq Obaid Alsubousi, Burak Dağlıoğlu, Presidente dell’Investment and Finance Office della Presidenza della Repubblica di Turchia, per un confronto sui temi della trasformazione digitale della pubblica amministrazione e delle politiche per l’innovazione.

Tra i pilastri della manifestazione si confermano gli eventi ormai storici dedicati all’imprenditorialità innovativa e agli investimenti, con il World Startup Fest e l’Open Innovation & VC Fest. Due appuntamenti che riuniscono startup, pmi, scaleup, investitori e corporate provenienti da tutto il mondo, offrendo opportunità di incontro, presentazione di progetti e sviluppo di collaborazioni all’interno del network internazionale del Wmf.

Grande attenzione anche al mondo del lavoro con la Digital Job Fair, evento dedicato all’incontro tra domanda e offerta nel settore AI Tech & Digital, che vede come partner Alten. Attraverso il servizio gratuito di Digital Job Placement, incontri B2B e momenti di networking, aziende e professionisti possono entrare in contatto diretto, organizzare colloqui e sviluppare nuove opportunità di collaborazione, accedendo anche a percorsi formativi utili per acquisire nuove competenze e aumentare la propria competitività nel mercato internazionale. A completare l’offerta del Wmf, gli eventi dedicati all’intrattenimento e alle esperienze immersive. Il Music Fest, il Future Show e lo Sports & Gaming Fest portano al centro musica, tecnologia e cultura videoludica, tra performance e attività esperienziali.

Tra gli artisti già annunciati per il Music Fest anche Ditonellapiaga, Dardust, N.A.I.P., i Patagarri e Valerio Lundini e i Vazzanikki, in una line up che attraversa generi e linguaggi, affiancando artisti affermati e nuove proposte. Tra i momenti più attesi del Future Show, la dimostrazione di volo della Jet Suit, i test drive Tesla, l’evento Edimotive, con test drive di veicoli elettrici, i simulatori di volo, installazioni come Vitruvian e un’ampia presenza di robotica avanzata tra robot umanoidi e prototipi tecnologici.

Un sistema articolato di eventi dunque quello in agenda che rende il Wmf un’esperienza unica nel panorama internazionale, capace di connettere settori, competenze e mercati, offrendo a partecipanti e aziende la possibilità di costruire percorsi personalizzati tra formazione, business e networking. Wmf – We Make Future è ideato, organizzato e prodotto da Search On Media Group. La manifestazione si svolge con il Patrocinio della Commissione Europea e del Comune di Bologna. Con il supporto del Maeci – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, di Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e della Regione Emilia-Romagna. In partnership con Visit Emilia - Romagna. Con la collaborazione di BolognaFiere, Cineca ed Esa – European Space Agency. Main Sponsor dell’edizione 2026 Dell Technologies e Intel.