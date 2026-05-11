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Wolters Kluwer, nuove capacità d’integrazione per Arca Evolution

Arca Evolution Connect supporta le piccole e medie imprese italiane nella gestione delle loro funzioni operative principali

(Foto Wolters Kluwer)
(Foto Wolters Kluwer)
11 maggio 2026 | 10.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia presenta Arca Evolution Connect, un nuovo modulo di Arca Evolution, il software di gestione aziendale di Wolters Kluwer sviluppato per supportare le piccole e medie imprese italiane nella gestione delle loro funzioni operative principali. Arca Evolution Connect offre un approccio all’integrazione più aperto, nativo e standardizzato, rendendo semplicissimo collegare Arca Evolution a software e applicazioni di terze parti.

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Le varie funzioni aziendali potranno così ampliare i propri ecosistemi digitali riducendo ogni complessità e rischi operativi, mantenendo contemporaneamente un solido controllo e la totale sicurezza e governance dei dati. “L’integrazione e l’automazione dei flussi di lavoro sono al giorno d’oggi requisiti fondamentali per le aziende che operano in ambienti digitali sempre più interconnessi”, sottolinea Tomàs Font, vice president & general manager, Wolters Kluwer Tax & Accounting Europe South Region. “Grazie ad Arca Evolution Connect, offriamo alle piccole e medie imprese la possibilità di integrare i propri sistemi in modo più efficiente, di ridurre i costi di integrazione e di concentrare gli investimenti lì dove più generano valore".

I principali vantaggi per le pmi riguardano: integrazioni più rapide e semplici: le connessioni native sostituiscono interventi personalizzati, riducendo il time-to-market; maggiore automazione operativa: connessioni più semplici con crm, piattaforme di e-commerce, strumenti di business intelligence, marketplace e applicazioni verticali; sicurezza e controllo dei dati: l’accesso controllato alle informazioni garantisce integrità, tracciabilità e protezione dei dati; costi inferiori e maggiore predittività: tempistiche più chiare e nessuna rielaborazione tecnica rispetto alle integrazioni personalizzate; una piattaforma costruita per evolversi: un approccio aperto e scalabile che supporta la crescita a lungo termine nell'ecosistema digitale delle pmi. Con Arca Evolution Connect, Wolters Kluwer consolida la posizione di Arca Evolution in quanto piattaforma di gestione aziendale moderna e integrabile, progettata per supportare le pmi italiane in un contesto nel quale l'interoperabilità, la sicurezza e la velocità di integrazione rappresentano sempre di più le fondamenta per una vera ed efficace competizione. In questo modo, i clienti possono lavorare più rapidamente e prendere decisioni più informate, basate su contenuti affidabili e verificati.

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Pmi Wolters Kluwer Arca Evolution Connect gestione aziendale integrazione software
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