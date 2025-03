Circa un'ora di stop per X, oggi 10 marzo 2025, andato in down a partire dalle 10.15 di questa mattina. Secondo migliaia di segnalazioni giunte al sito Downdetector infatti, agli utenti - sia italiani che a livello globale - risultava impossibile accedere alla piattaforma di Elon Musk sia via app che da desktop. Problema poi rientrato poco più di un'ora più tardi.

Se non sono ancora chiari i motivo del down, è certo che a riscontrare maggiori difficoltà sono stati gli utenti dell'app, autori del 59% delle segnalazioni al sito specializzato.