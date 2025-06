Zardo (Presidente di Schneider Italia) :“Tema della sostenibilità è centrale”

“Direi che tutte le trasformazioni sono basate sul tema della digitalizzazione, l'elettrificazione per un percorso di sostenibilità. Oggi il tema che sta un po' cambiando la dinamica è la capacità di integrare soluzioni software digitali in infrastrutture resilienti e la gestione dei dati in modo da creare valore.” Lo ha detto Davide Zardo presidente e Ad di Schneider Italia intervenuto al “Sonepar Industry Summit”, manifestazione di due giorni organizzata in provincia di Bologna da Sonepar leader nazionale nella distribuzione di prodotti e soluzioni per il mercato elettrico