Energia Nucleare al centro del dibattito tra interrogazioni, ddl e indagini conoscitive

L’On. Lupi ha presentato una interrogazione per il Question Time presso la Camera dei deputati cui ha risposto il Ministro Pichetto Fratin. L’interrogazione aveva ad oggetto “la ricerca, la sperimentazione e la produzione di energia nucleare di terza e quarta generazione e da fusione in Italia, assicurando condizioni ottimali di innovazione, sostenibilità economica e concorrenza delle imprese che potranno realizzare gli impianti industriali dedicati”, anche a seguito delle dichiarazioni del Presidente del Consiglio al World Future Energy Summit di Abu Dhabi dove ha sottolineato l’importanza della sperimentazione sulla tecnologia di fusione nucleare per produrre energia pulita, sicura e illimitata.

Il Ministro Pichetto Fratin, nella sua risposta, ha ribadito l’intenzione del Governo di considerare l’energia nucleare sostenibile nel mix energetico italiano nel percorso verso la decarbonizzazione, nel rispetto del principio della neutralità tecnologica. Per questo motivo, il MASE ha depositato presso la Presidenza del Consiglio un apposito disegno di legge delega che permetta di definire un nuovo quadro normativo per una nuova politica nucleare in Italia. Secondo le prime bozze, il ddl intende favorire investimenti privati e pubblici incrementando la competitività del Paese e promuovere lo sviluppo di tecnologie avanzate, tra cui piccoli reattori modulari (SMR) e reattori avanzati (AMR), utili per applicazioni industriali, riscaldamento e produzione di idrogeno.

L’attuazione della delega avverrà mediante i decreti legislativi – su proposta del MASE di concerto con altri ministeri competenti – che recheranno, tra l’altro, la disciplina per la realizzazione di un programma nazionale per lo sviluppo dell'energia nucleare sostenibile, anche ai fini della produzione di idrogeno; la ricerca, lo sviluppo e l’utilizzo dell'energia da fissione e fusione. La delega prevede altresì la disciplina sulla sicurezza, sulla vigilanza e sul controllo, anche mediante l'istituzione di un’Autorità per la sicurezza nucleare, operante in massima indipendenza, con compiti di validazione e sorveglianza.

È prevista la definizione delle tipologie di impianti autorizzabili e dei criteri per la loro localizzazione, basandosi sui principi di massima sostenibilità e sicurezza. Il procedimento abilitativo sarà gestito dal MASE. Saranno anche individuati strumenti finanziari adeguati a coprire i costi dell’intero ciclo di vita degli impianti, inclusa la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, con oneri a carico del soggetto abilitato.

Si ricorda che, sul ruolo dell’energia nucleare nella transizione energetica e nel processo di decarbonizzazione, si sta svolgendo un’indagine conoscitiva presso le commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e X (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati che si concluderà il 31 marzo 2025. Tra i soggetti auditi, figurano esperti e rappresentanti di varie istituzioni, università, aziende e associazioni ambientaliste.

Gli obiettivi principali dell'indagine includono: esaminare i costi e i rischi di approvvigionamento delle tecnologie nucleari e della materia prima fissile, valutando costi e benefici rispetto ad altre fonti energetiche per il sistema industriale nazionale; valutare il potenziale industriale italiano nel settore nucleare, mantenuto grazie alle sinergie con le attività di realizzazione di centrali nucleari nel mondo; verificare i progressi scientifici, tecnici e tecnologici, concentrandosi sulle tecnologie di ultima generazione in fase avanzata di realizzazione; valutare i possibili sviluppi futuri nel settore del nucleare, con particolare riferimento allo sviluppo dell'energia da fusione e altre tecnologie sperimentali.

La risposta all'interrogazione del Ministro Pichetto Fratin (time 6.49.49)