Un'enorme nube di gas è scaturita dall'eruzione del vulcano Sundhnukur, nella penisola di Reykjavik nel sudovest dell'Islanda, e si sta dirigendo verso le località vicine di Vogar, Reykjanesaer, Sandgeroi e Garo. Lo riferiscono i media islandesi, spiegando che oltre al villaggio di pescatori di Grindavik le autorità stanno predisponendo l'evacuazione anche della città di Svartsengis. Già evacuata la Blu Lagoon, i resort e gli hotel nella zona. Non sono previsti disagi al traffico aereo nell'aeroporto di Keflavik, il principale scalo dell'Islanda.

I geofisici islandesi hanno descritto l'eruzione come ''non molto estesa'' nonostante si sia creata una frattura di due chilometri. "L'evento nel complesso non sembra essere stato molto esteso. Non c'è stata molta deformazione e non sembra che sia stato rilasciato molto magma", ha dichiarato all'emittente Ruv Benedikt Ofeigsson, geofisico e responsabile delle misurazioni delle deformazioni presso l'Ufficio Meteorologico Islandese