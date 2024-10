- Eventi in agenda

Martedì 22 Ottobre 2024. Ore 10:30, Milano. Sede di SACE, via Verziere, 11

Imprese e mercati: opportunità e sfide per il Made in Italy – Focus Sud-Est Asiatico.

L’Evento, nel corso del quale interverranno l’Ambasciata d’Italia a Singapore e l’Ambasciata d’Italia in Malesia, insieme agli esperti di SACE e di ISPI, è rivolto alle imprese italiane interessate ad approfondire le proprie conoscenze sulla regione del Sud-Est Asiatico e le sue opportunità di business, nonché a scoprire di più sul quadro geopolitico dell’area. Il Sud-est asiatico è emerso come una delle regioni più dinamiche a livello economico, grazie a una crescita sostenuta, una popolazione giovane e un rapido processo di industrializzazione. Interverranno, fra gli altri: Fabrizio CECCARELLI, Head of Southeast Asia and the Pacific, SACE, Chiara FANALI, Direttore Area Internazionalizzazione e Commercio Estero, Assolombarda.

Martedì 22 ottobre 2024. Ore 10:30, Roma. Camera dei Deputati

I nodi della competitività. La crescita dell’Italia fra tensioni globali, tassi e PNRR

Presentazione del Rapporto di previsione: “I nodi della competitività. La crescita dell’Italia fra tensioni globali, tassi e PNRR” del Centro Studi di Confindustria. Il Rapporto analizza lo scenario internazionale al fine di definire una previsione sull’andamento dell’economia globale. All’incontro prenderanno parte, tra gli altri: Giorgio Mulè, Vice Presidente della Camera; Maurizio Leo, Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze; Fabrizia Lapecorella, Vice Segretario Generale OCSE; Andrea Montanino Chief Economist e Direttore Strategie Settoriali e Impatto Cassa Depositi e Prestiti.

L’evento potrà essere seguito in streaming. Scarica il programma.

Mercoledi 23 ottobre 2024, Roma. Piazza Barberini 24

Forum Sostenibilità 2024

Organizzato da Il Sole 24 Ore in collaborazione con la Santa Sede, il Forum Sostenibilità analizzerà quanto costa la non sostenibilità nelle imprese italiane e quanto passare a un modello economico, che faccia della sostenibilità ambientale la principale leva della sua competitività industriale, sia il futuro in termini di crescita e sviluppo economico. In occasione dell'evento verranno premiate le realtà vincitrici della terza edizione del Premio Impresa Sostenibile, che nel 2023 ha visto candidate 250 PMI italiane e premiate 15 aziende. All’evento parteciperà, tra gli altri, Alessandra Locatelli, Ministro per le disabilità. Il programma dell’evento.

Mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre 2024, ore 10:00, Genova. Palazzo Interiano Pallavicino

“NUCLEARE, solo un’opzione o una reale soluzione per il Paese”

Evento dedicato alla transizione energetica ed in particolare all’energia nucleare, da sempre un tema delicato e molto dibattuto. Gli specifici panel previsti nel programma andranno a toccare tutte le tematiche oggi sensibili, tracciando inizialmente uno scenario generale costituito da argomenti quali la crescita economica mondiale, la sempre più scarsa disponibilità di risorse naturali, l’aumento della popolazione e dunque la sempre maggiore richiesta di energia, possibilmente poco impattante con l’ambiente. Scarica il programma

Mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre 2024, Ravenna. Camera di Commercio

Adria Shipping Summit – Gli Stati Generali della portualità e della logistica del Nord Est

Prima edizione promossa dall’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centro Settentrionale. L’evento sarà aperto dal Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti Matteo Salvini e vedrà la partecipazione dei Viceministri Galeazzo Bignami ed Edoardo Rixi.

Giovedì 24 ottobre 2024 Ore 12:00 - 13:00 Webinar

NIS 2: oltre gli adempimenti, verso una nuova cultura della cybersecurity

Webinar organizzato da TIM e rivolto a CIO, CISO e responsabili IT, Compliance manager e Responsabili per la Transizione al Digitale. Obiettivo del seminario è offrire una guida pratica per le aziende e PA per conoscere le soluzioni tecnologiche necessarie per raggiungere la compliance normativa. Per partecipare è necessario iscriversi.

Giovedì 24 e venerdì 25 ottobre 2024, Palermo. Marina Convention Centre.

Offshore wind revolution – Building the industry and getting the ports ready

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale (Palermo) e Magellan Circle (azienda parte integrante di Circle Group) organizzano un’iniziativa dedicata alla produzione di energia eolica offshore. L’evento è organizzato in collaborazione con WindEurope, ANEV e AERO, e con il patrocinio dell’Ambasciata di Danimarca in Italia e di Innovation Norway. Obiettivo è quello di inquadrare la natura strategica del tema, condividendo una linea comune di indirizzo – a livello tecnologico e politico – per non perdere l’opportunità di essere protagonisti europei di questo nuovo mercato in rapida espansione.

Venerdi 25 ottobre 2024. Ore 11:00, Roma, Camera dei deputati

“Pace, Prosperità, Patria. L'eredità di De Gasperi 70 anni dopo”

Cerimonia di celebrazione dei 70 anni dalla scomparsa del Presidente Alcide De Gasperi alla presenza del Presidente della Repubblica. Partecipa il Presidente Fincantieri Biagio Mazzotta.