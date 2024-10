Eventi in agenda

Martedì 29 ottobre 2024. Ore 09:30, Milano. Via Balzan 3, diretta streaming.

Investimenti Verdi e Economia Circolare. 3° evento

La governance e finanza verde è un motore essenziale per la ristrutturazione dello sviluppo economico e la realizzazione di una rivoluzione tecnologica per lo sviluppo sostenibile e le sue implicazioni per ogni sistema. Il 29 ottobre durante il terzo appuntamento dei Green & Net Zero Talk si farà il punto sulle politiche e le strategie di investimento da adottare a livello internazionale per la sostenibilità economica, ambientale e sociale. Inoltre si approfondiranno le svolte per le imprese e le aziende nel “diventare verde”: progetti di innovazione e investimenti in economia circolare che portano verso un’economia che rispetti i principi ESG. Parteciperà il Min. Adolfo Urso.

Martedì 29 ottobre 2024. Ore 10, Roma. Piazza Mastai 9, diretta streaming,

Trasformazione green, investimenti e strategie.

Cosa resta del Green deal europeo, come cambiano le politiche per attuarlo a livello nazionale. A che punto è la transizione ecologica. Cosa stanno facendo le aziende italiane per contribuire a tenere insieme azioni necessarie a contrastare il cambiamento climatico con l’innovazione e gli investimenti necessari a migliorare la competitività nei mercati di riferimento.

Martedi 29 ottobre 2024. Ore 11:00, Roma. Camera dei Deputati, diretta streaming

Stati generali della Salute e Sicurezza sul lavoro.

Martedì 29 ottobre alle ore 11.00, presso la Sala della Lupa di Montecitorio si svolge la cerimonia inaugurale degli Stati Generali della Salute e Sicurezza sul lavoro (29-31 ottobre), organizzati dalla Commissione d’inchiesta sulle condizioni di lavoro e dalla Camera dei deputati alla presenza del Presidente della Repubblica. In apertura, l’indirizzo di saluto del Presidente della Camera Lorenzo Fontana e gli interventi della Presidente della Commissione d’inchiesta Chiara Gribaudo, del Commissario europeo Nicolas Schmit e della ministra Marina Calderone.

Martedi 29- Mercoledi 30 ottobre 2024. Ore 09:30, Ostia (RM). Polo Acquatico di Ostia, diretta streaming.

Sea Drone Tech Summit.IV edizione.

Congresso nazionale sulla robotica, evento che riunisce enti, università, centri di ricerca, aziende e oltre 200 esperti e operatori della robotica marina in ambito civile e militare, interessati all’impiego di piattaforme unmanned utilizzabili in mare, fiumi e laghi (droni e robot subacquei, natanti di superficie e velivoli multirotori, ad ala fissa o Vtol). Sarà presente il Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci. Info su: Sea Drone Tech Summit - News

Mercoledì 30 ottobre 2024. Ore 9:00, Napoli. Centro Congressi Stazione Marittima

ShipDay24. Assemblea Confitarma

Lo Shipday24 rappresenta l’occasione per incontrare le imprese di navigazione leader nazionali ed internazionali dei diversi settori del trasporto di merci e passeggeri nonché dei servizi alla navigazione. Sarà Presente Dario Deste, Direttore generali Navi Militari Fincantieri.

