Eventi in programma

Martedì 15 gennaio alle ore 13:30 presso l’auditorium del GSE in Viale Maresciallo Pilsudski 92 a Roma si terrà un convegno dal titolo “Ambiente e transizione energetica: il ruolo chiave degli Energy Manager”. L’evento è organizzato dal Consorzio Universitario Humanitas e Università San Raffaele, con la partecipazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. L’idea è quella di mettere a confronto le più alte istituzioni nazionali con i rappresentanti dei gruppi industriali e dei consulenti del settore. Sarà anche l’occasione per presentare il Master Executive Universitario di II livello in “Energy Manager”. Tra gli altri parteciperà Vannia Gava, Viceministro del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

Martedì 15 gennaio alle ore 11:00 presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio si terrà la presentazione del nuovo Rapporto dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche. Il Rapporto 2024 si concentra in particolare sul funzionamento delle politiche del lavoro in relazione all’impatto dei fattori demografici e delle tecnologie sul mercato del lavoro, sulle politiche attive, sulla formazione e sulla retribuzione dei lavoratori. È previsto l’intervento di Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e delle politiche sociali. La partecipazione in presenza è riservata a una lista di invitati. È possibile seguire la diretta dalla WebTV della Camera dei deputati.

