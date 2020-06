Greta senza posto in treno, il post divide i social

Utenti divisi sul post di Greta Thunberg sul suo profilo Twitter che la mostra seduta sul pavimento di una carrozza di un treno tedesco "sovraffollato". Se da una parte alcuni la ringraziano per quello che sta facendo per il clima, altri sottolineano che poi l'attivista svedese è stata ospitata in prima classe.

"Mai visto/sentito nessuno essere così a suo agio e felice con un treno affollato. #respect", scrive un utente, mentre un altro è d'accordo con lei nel sostenere che il sovraffollamento dei treni "significa anche che le persone stanno salvando l'ambiente non usando la propria auto". "Penso che la persona dell'anno della rivista Time parli molto positivamente, si siede felicemente sul pavimento di un treno accanto al bagaglio senza lamentarsi", si legge in un altro post. "Criticano qualsiasi cosa, perché sono minacciati da lei e dal movimento per il clima. Mi dispiace per quelle persone che passano le loro giornate a scrutare e criticare lo sforzo di una ragazza per un mondo migliore!".

Alcuni utenti di Twitter hanno risposto alla Thunberg consigliandole di prepararsi per i ritardi. "Benvenuta in Germania, qui i trasporti pubblici sono nel caos", ha scritto un utente. "Una vera esperienza Deutsch Ban", ha twittato un altro, mentre un followers sottolinea come "la maggior parte delle persone di solito è meno tollerante e idealista di te e non accetteranno che i problemi si verifichino regolarmente (come in effetti è il caso della Germania). Dopo la terza, forse la quarta volta, passeranno alla macchina!".

Infine c'è chi pensa che sia tutta una montatura. "C'è anche una tua foto seduta in prima classe alla "Deutsche Bahn"?, chiede infatti un follower riferendosi alla risposta delle Ferrovie tedesche che con un tweet si sono rivolte direttamente alla ragazza, biasimandola per non aver menzionato "quanto amichevole e competente è stato il nostro personale nel prendersi cura di lei nel suo posto di prima classe". "Ssssssh stare seduta sul pavimento la rende bella e carina e il suo team di pubbliche relazioni deve far sì che più persone la adorino", il commento di un utente, sulla stessa linea di un altro che scrive: "Aveva un posto a sedere. In prima classe !! Doveva solo fare una scenata visto è il tipo di persona che è. Tutto deve essere una messa in scena".

Infine non mancano i meme, ispirati al sovraffollamento dei treni in Paesi asiatici come Cina e India.