Sono poche le piazze finanziarie che saranno aperte domani, lunedì 21 aprile detto anche lunedì dell'Angelo o Pasquetta. In Europa restano chiuse Milano, Francoforte, Parigi, Londra.

In Asia chiuso il mercato di Hong Kong così come non sarà operativa la borsa australiana. Aperta invece la Borsa negli Usa, con Wall Street che riprende regolarmente le contrattazioni dopo il venerdì santo e così come saranno aperte il Canada, la Borsa di Tokyo e Singapore.