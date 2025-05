Sono poche le piazze finanziarie in Europa e nel resto del mondo che sono aperte oggi primo maggio 2025, festa dei lavoratori, ma non solo. E' chiusa Piazza Affari così come Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Lisbona e Oslo. Chiusa Madrid, chiusa Mosca.

Chiusa per il Labour Day anche la borsa di Francoforte. Così come Stoccolma (chiude alle 13.00) Helsinki, Copenaghen, Islanda. Mercati chiusi anche per le borse dell'Europa dell'est: Tallin, Praga, Sofia. In Asia restano chiuse le piazze di Shanghai e di Hong Kong. In Kazakistan la borsa è chiusa per la Giornata dell'Unità. In Austria è festa nazionale e in India è chiusa per il Maharashtra Day. In Israele la borsa è chiusa per il giorno dell'Indipendenza.

Aperte invece le borse di Londra e di Zurigo. Scambi aperti anche a Wall Street con regolare orario e svolgimento. In America la festività del lavoro non c'e' a livello federale, mentre è prevista in Sud America, in Argentina con Buenos Aires che resta chiusa e in Brasile.