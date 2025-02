Giornata particolarmente delicata in Borsa per i titoli coinvolti nell'offerta pubblica di scambio lanciata da Bper sulla totalità delle azioni di Banca Popolare di Sondrio: il titolo del Gruppo guidato dall'ad Papa cede l'8,27% attestandosi a 6,32 euro per azione.

Sul fronte valtellinese, invece, continua a crescere, anche se meno rispetto all'avvio della mattinata, il titolo dell'istituto bancario di Sondrio, che guadagna il 5,18% attestandosi a 9,75 euro per azione.

Resta invece invariato il titolo Unipol, azionista di riferimento in virtù di una partecipazione del 19,8% in Bper e del 19,7% in Pop Sondrio: il titolo del Gruppo guidato dall'ad Carlo Cimbri segna quota -0,07% a 13,41 euro per azione.