Cimbri ha cambiato opinione sull'Ops di Bper? "Non deve chiederlo a me". L'amministratore delegato di Popolare di Sondrio, Mario Alberto Pedranzini, attende un istante prima di rispondere poi aggiunge: "Da persona seria e leale a me piace dire le cose in modo franco: a Bormio si dice che a parlare ci si intende.."

Poi il ricordo dei maestri "a essere uomini di parola e non di parole". L’amministratore delegato di Banca Popolare di Sondrio Mario Alberto Pedranzini ricorda che con il socio Unipol i rapporti "sono stati sempre ottimi. Cimbri qualche mese addietro ha definito un’integrazione con Bper un vero pasticcio, un’operazione sbagliata".

Pedranzini spiega a proposito dei rapporti con Bper "che abbiamo una matrice comune, popolare e cooperativa. Incontrovertibili sono i percorsi che sono totalmente diversi", afferma per poi spiegare: "Bper è un miscellanea di tante 'razze', quando noi crescevamo stand alone, Bper cresceva per aggregazioni e ora si presenta in una logica di terzo polo", afferma. "Noi e bper siamo banche concorrenti, abbiamo sempre svolto la nostra attività con molta indipendenza e spirito concorrenziale". (di Andrea Persili)