Mentre in Vaticano si susseguono indiscrezioni e analisi sul possibile successore di Papa Francesco al Conclave 2025, anche le agenzie di scommesse iniziano a scaldare i motori. Secondo le quote aggiornate di Ladbrokes, il nome più probabile scelto dal prossimo pontefice sarebbe proprio un omaggio all'attuale, con "Francesco" offerto a 5/1, il più quotato tra tutte le opzioni.

Subito dietro, "Giovanni" e "Giovanni Paolo", due scelte che richiamano pontificati molto amati, sono dati entrambi a 6/1. Segue "Benedetto" a 7/1, mentre nomi più classici come "Leone" e "Paolo" sono a 10/1. Tra le alternative meno scontate, "Clemente", "Gregorio", "Pio", "Stefano" e "Alessandro" oscillano tra 12/1 e 16/1.

Più audaci le scelte di "Adrian", "Celestino", "Giulio" o "Martin", tutte quotate a 20/1. Ma non manca neppure una nota di ironia: "Donald" compare in fondo alla lista, con una quota di 33/1, probabilmente più come strizzata d’occhio che come previsione concreta. Per ora, nessuna fumata bianca dalle sale scommesse. Ma nel conclave dell’opinione pubblica, il toto-nome è già cominciato. (di Andrea Persili)