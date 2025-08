Un mercato dall'alta volatilità dove non è facile orientarsi. James Butterfill, Head of Research di CoinShares, spiega come districarsi se si è principianti del trading

Investire in criptovalute come Bitcoin o Ethereum può offrire opportunità di rendimento elevate, ma presenta rischi specifici per i quali sono richieste particolari attenzioni e preparazione. Ma quali sono i cinque errori da evitare quando si decide di investire in questo mercato? “Puntare solo su un’idea; eccedere con il trading, reagire alla volatilità; trascurare gli sviluppi fondamentali; mantenere asset poco redditizi per ostinazione” dice all’Adnkronos James Butterfill, Head of Research di CoinShares, società di investimento specializzata in asset digitali.

Investire in un’idea comporta il rischio che l’adozione su larga scala possa non verificarsi, “è quindi importante valutare non solo la visione, ma anche segnali misurabili di crescita degli utenti e di utilizzo reale”. È facile lasciarsi attrarre dal trading frequente o addirittura giornaliero, ma le criptovalute sono un asset differente da quello azionario: “Richiedono tempo per maturare – sottolinea Butterfill -. Se si vuole investire seriamente, meglio concentrarsi su progetti selezionati, con una visione di lungo termine, che tendono a produrre risultati più solidi”. La volatilità è una componente fisiologica nel contesto delle tecnologie emergenti, per questo motivo chi crede nel potenziale di un progetto nel lungo periodo “dovrebbe evitare vendite impulsive nei momenti di forte ribasso”. Per avere successo è poi fondamentale monitorare costantemente i progressi di un progetto: “L’arrivo di un competitor tecnologicamente più avanzato, oppure problemi interni al team di sviluppo, possono rappresentare segnali per riconsiderare la propria posizione. Disporre di informazioni aggiornate è un fattore determinante per prendere decisioni consapevoli”. Infine, bisogna liberarsi dalle catene di asset poco performanti, spesso tenuti per motivi emotivi. “Se un progetto ha perso slancio – afferma - o non ha mantenuto le promesse, può essere il momento di disinvestire. Definire a priori obiettivi di prezzo realistici, sia al rialzo che al ribasso, aiuta a mantenere la disciplina ed evitare di prendere decisioni impulsive”.

Butterfill ha dei consigli anche per chi vuole muovere i primi passi nel settore delle criptovalute. “Nella scelta dell’asset è fondamentale valutare la rilevanza del caso d’uso, ovvero se il progetto risolve un problema reale; la solidità tecnologica, se la blockchain sia scalabile, sicura e in costante sviluppo; e l’adozione del network, la presenza di segnali concreti di utilizzo e crescita”. Anche la tokenomics – lo studio e l’analisis degli aspetti economici di una criptomoneta o di un progetto su blockchain - risulta cruciale: “Occorre valutare – spiega - il numero massimo di token, l’inflazione, la reale utilità del token nel progetto. Da tenere a mente anche altri fattori come i rischi regolamentari, la liquidità del token, dove è quotato e la credibilità del team di sviluppo”.

Presa una decisione, gli asset vanno conservati. Nella maggior parte dei casi vengono inseriti in un wallet, un portafoglio digitale: “La maggior parte utilizza crittografia avanzata SHA-256, che li rende estremamente difficili da violare, ma molti utenti si affidano a portafogli integrati nelle piattaforme di scambio, che possono avere standard di sicurezza variabili. Per la massima sicurezza, può essere necessario l’uso di hardware wallet (come i dispositivi Ledger), che custodiscono le chiavi private offline e sono molto meno esposti agli attacchi informatici. In questo caso, il rischio è legato alla perdita fisica del dispositivo”.

Per non venire sopraffatti dal mondo delle criptovalute servono disciplina, pazienza e un impegno costante nell’analisi critica dei progetti. Ignorare i segnali di cambiamento o seguire un determinato percorso scelto per testardaggine può trasformare un’opportunità in perdite significative. L’approccio strategico e razionale è quindi fondamentale per riuscire a capitalizzare in un mercato dove la volatilità non è un’eccezione, ma la regola.