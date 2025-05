La de-escalation delle tensioni tra Cina e Usa è stata accolta positivamente dai mercati: l'S&P è in rialzo di oltre il 3,2% e il Nasdaq di oltre il 4,3% . Secondo AllianceBernstein, società d'investimento, "i mercati azionari hanno quasi recuperato i livelli precedenti agli annunci iniziali sui dazi, mentre le valutazioni dell'S&P 500 sono tornate a circa 21 volte gli utili futuri". Sebbene le revisioni sugli utili per il 2025 siano in calo, "gran parte di questo trend è legata alle incertezze macro e commerciali". La fiducia, stando a quanto afferma AllianceBernstein, "potrebbe stabilizzarsi dopo una solida stagione di utili nel primo trimestre, ma la selettività resterà essenziale, e sarà fondamentale puntare su aziende con crescita costante e settori capaci di cogliere le opportunità in un contesto geopolitico quanto mai dinamico".

Nel reddito fisso, prosegue, "la recente avversione al rischio ha evidenziato dislocazioni strutturali, con quasi il 3% dell'universo dei titoli investment-grade che ha negoziato con rendimenti più ampi rispetto a bond di rating Bb – nonostante fondamentali più solidi". Le correlazioni tra asset class, secondo la società, "stanno mostrando segni di stress e i mercati iniziano a prezzare scenari incerti, come un potenziale freno della domanda estera di Treasury, senza evidenze a conferma. Questo ambiente crea terreno fertile per gli investitori attivi, e lo scenario attuale suggerisce di prepararsi alla dispersione dei prezzi con strategie flessibili che coprano l'intero spettro di possibili esiti".

Sul fronte del credito, dicono c'è ancora incertezza che "si riflette nella prudenza delle aziende, che offrono poca guida sulle prospettive future. È probabile un aumento graduale di declassamenti e fallimenti, soprattutto in risposta alle crescenti pressioni sui costi. Il comparto resta strutturalmente resiliente, con leva finanziaria contenuta, rapporti di copertura solidi e rendimenti che garantiscono margini di sicurezza".