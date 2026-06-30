Delfin, Lmdv non partecipa ad assemblee 30 giugno: "Board inerte"

Delfin, Lmdv non partecipa alle assemblee del 30 giugno: Board inerte, non c’erano i presupposti per un’assemblea produttiva. Leonardo Maria Del Vecchio non ha preso parte alle assemblee dei soci di Delfin convocate per oggi. La decisione è stata comunicata con una lettera, in cui Lmdv ripercorre tutta la serie di gravi criticità irrisolte.

Nell'assemblea del 27 aprile, quando sei soci (sette su un punto specifico) avevano votato a favore delle sue proposte di delibera, Lmdv riteneva di aver ottenuto conferma dell'appoggio di gran parte dei soci e, di conseguenza, di Delfin. Da allora, scrive nella lettera, “vari fattori sono cambiati”.

Anzitutto la richiesta, avanzata nelle scorse settimane, di un impegno da parte del Board ad analizzare seriamente la sua proposta di acquisto delle quote di Luca e Paola Del Vecchio. Una struttura, ricorda, che avrebbe lasciato su di sé i rischi finanziari dell'operazione, a condizioni vantaggiose per Delfin stessa. Per settimane, alcuni membri del Board “si sono limitati a sollevare eccezioni generiche su presunti limiti legali”, senza mai approfondire nel merito la richiesta.

Mentre il board restava silente, alcuni consiglieri hanno intrattenuto comunicazioni informali con una parte soltanto dei soci, generando - sottolinea Lmdv - confusione e sfiducia. Nello stesso periodo, a fronte delle richieste di accesso a documentazione aziendale indispensabile anche per le interlocuzioni con le banche finanziatrici, LMDV segnala di non aver mai ottenuto riscontro scritto, ricevendo solo risposte telefoniche.

Sollecitato il 24 giugno a esprimersi formalmente, il Board, come noto, si è diviso. A questo si aggiunge la posizione di Rocco Basilico. Lmdv ne contesta con forza l'iscrizione nel registro dei soci, avvenuta nel 2022 senza che ve ne fossero i presupposti e senza alcuna verifica, denunciando “un'ingiustificabile inerzia” del Board, che non risulterebbe aver mai svolto un'analisi della vicenda nonostante le obiezioni sue e di sua madre. Lmdv ribadisce formalmente la propria contrarietà all'ammissione di Basilico a intervento e voto, richiamando le posizioni già espresse sin dall'assemblea del 13 novembre 2025, e si riserva di impugnare le delibere assunte con il suo concorso.

La lettera richiama inoltre le iniziative avviate da Rocco Basilico - definite da Lmdv una reazione "scomposta" a procedimenti che lo riguardano direttamente, non nel merito dell'operazione. Tali iniziative hanno contribuito a una situazione ormai critica: cinque soci hanno notificato le loro transfer notices, fino a far emergere apertamente, da parte dello stesso Basilico, l'ipotesi della liquidazione degli asset a sconto - uno scenario che LMDV respinge con nettezza, definendolo "sconveniente e illogico".

Infine, e in modo determinante per la decisione odierna, Lmdv segnala di non aver ricevuto la documentazione aziendale necessaria a valutare il progetto di bilancio 2025. E’ su questa base che ritiene di non essere nelle condizioni di prendere parte a un'assemblea che tratta anche quel punto.