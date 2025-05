La casa di auto sportive di lusso, Ferrari nel primo trimestre 2025 ha registrato ricavi netti pari a 1.791 milioni di euro, in crescita del 13,0% rispetto all’anno precedente. Le consegne totali sono state pari a 3.593 unità. L'utile operativo (Ebit) è stato pari a 542 milioni di euro, in aumento del 22,7% rispetto all’anno precedente, con un margine dell’Utile operativo (Ebit) pari al 30,3%. L'utile netto è stato pari a 412 milioni di euro e utile diluito per azione pari a 2,30 euro. L'Ebitda è stato pari a 693 milioni di euro, in aumento del 14,6% rispetto all’anno precedente, con un margine dell’Ebitda pari al 38,7%. La generazione di free cash flow industriale è stata pari a 620 milioni di euro.

"È stato un altro grande inizio d’anno" ha dichiarato Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari. “Nel primo trimestre del 2025, con un lieve aumento delle consegne rispetto all'anno precedente, tutti i principali parametri hanno registrato una crescita a doppia cifra, con una forte redditività guidata dal nostro mix prodotto e dalla continua domanda di personalizzazioni. Ancora una volta, trova conferma la nostra strategia che punta alla qualità dei ricavi più che ai volumi. Continuiamo ad arricchire la nostra offerta di prodotti – in linea con i nostri piani – con sei nuovi modelli nel corso dell’anno, tra cui le 296 Speciale e 296 Speciale A recentemente presentate e la tanto attesa Ferrari elettrica che sarà protagonista di un lancio unico e innovativo. Siamo entusiasti delle novità che ci attendono''.