"non commento indiscrezioni di stampa, non commento le altre aziende e non commento gli azionisti"

Era non una ma la domanda: l'entrata di Unicredit nel capitale di Generali. E il ceo del Leone l'ha dribblata, tono scherzoso: "Ho ben tre motivi per non rispondere: non commento indiscrezioni di stampa, non commento le altre aziende e non commento gli azionisti". L'occasione è la conferenza stampa di presentazione del Piano strategico "di valore e che crea valore". Anche troppo, scherza qualche cronista prima di chiedere eventuali scenari di assalto al fortino del Leone. La risposta del Ceo che taglia corto: ''Da nove anni, da quando sono qua, sento parlare di scalate: quando sono arrivato la capitalizzazione era di 15 miliardi e oggi oltre 50 miliardi di euro, grazie ai piani strategici".

Un sorriso e avanti al prossimo dossier: Natixis. "Non ci sono aggiornamenti particolari", risponde Donnet. "Sono partite le consultazioni con i sindacati" francesi previste dall'accordo e dureranno "un altro paio di mesi". Il golden power? "Sarà utile per fare chiarezza". Ma una delle partite del risiko, scherza maliziosamente qualcuno, è proprio andare a dama conquistando il fortino di Generali. Occhi puntati dunque sull'Assemblea del 24 aprile: bisogna aspettare la fine del mese per conoscere la lista dell'azionista Mediobanca. "Io - ribadisce Donnet - posso solo confermare la mia disponibilità a implementare insieme ai miei colleghi questo nuovo piano strategico che è molto ambizioso". Sarà dunque della partita il ceo francese che nella conferenza stampa di oggi si vuole tenere a distanza dai grandi scenari del risiko e vuole parlare di strategia: "Stiamo valutando di aumentare gli acquisti dei Btp in linea con la nostra politica di investimento e della nostra tolleranza al rischio". La esposizione in Btp a fine 2024 ammonta a 35,6 miliardi di euro, spiega sottolineando che i Btp "rappresentano una parte importante dell'allocazione dei nostri investimenti".

Qualcuno ci riprova a trascinarlo di nuovo nella partita a scacchi del risiko, sempre sull'Assemblea del Leone: perché è stato anticipata? "Non abbiamo anticipato al data. E' sempre stata a Trieste a fine aprile", dice. "Avevamo deciso di posticiparla nella speranza di ricevere la normativa della Consob sull'articolo 12 del decreto capitali", che non è arrivato. Il ceo taglia corto e ribadisce scherzando che la conferenza era per parlare del piano:"Nel 2024 Generali ha raggiunto risultati eccellenti e ha portato a termine con successo il piano strategico 'Lifetime Partner 24: Driving Growth', superando tutti i target finanziari". (di Andrea Persili)