"Emozionato per l'Assemblea di Generali? Sì ma è un'emozione positiva...". Così l'amministratore delegato di Generali, Philippe Donnet, parlando con i giornalisti a margine della presentazione del nuovo centro per l'Ia a Trieste. "Noi siamo molto felici, dopo tutti questi anni, di avere l'opportunità di rifare un'Assemblea degli azionisti in persona qui a Trieste e qui in questo nuovo Generali Convention Center".

Sono tre le liste in corsa per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Generali, in vista dell’assemblea del 24 aprile. Mediobanca punta sulla continuità, riproponendo 9 dei 10 consiglieri uscenti, inclusi il presidente Andrea Sironi e l’ad Philippe Donnet, facendo leva sui risultati raggiunti e sul supporto degli investitori istituzionali. Il gruppo Caltagirone rilancia i suoi tre attuali rappresentanti – Flavio Cattaneo, Marina Brogi e Stefano Marsaglia – e aggiunge altri tre nomi, tra cui spicca Fabrizio Palermo, ex ad di Cdp e attualmente alla guida di Acea. Infine, i fondi italiani di Assogestioni propongono una lista di minoranza con quattro candidati indipendenti, guidati dall’economista Roberto Perotti.