Bper Banca ha annunciato che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha deliberato di non esercitare i poteri speciali previsti dalla normativa sul Golden Power in relazione all’offerta pubblica di scambio volontaria (Ops) promossa sull’intero capitale di Banca Popolare di Sondrio. La decisione rappresenta un passaggio chiave nel percorso di consolidamento bancario avviato da Bper, confermando l’assenza di rilievi da parte dello Stato in termini di interesse strategico.

Assemblea Bper

Nel frattempo, l’Assemblea dei soci di Bper, riunitasi nella giornata di ieri, ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione per l’attribuzione della delega ad aumentare il capitale sociale a servizio dell’offerta. La delibera prevede anche la modifica dell’articolo 5 dello Statuto sociale, relativa al capitale. L’efficacia dell’aumento di capitale resta comunque subordinata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni regolamentari da parte delle autorità competenti.

La Pop.Sondrio per lo stand alone: occhio al 30 aprile

In questo contesto, si mantiene ferma la posizione di Banca Popolare di Sondrio, che ha già espresso la propria contrarietà all’offerta pubblica di scambio, ritenendola non conveniente per i propri azionisti e sottolineando la volontà di proseguire in autonomia il proprio percorso strategico e industriale. La banca affronterà ufficialmente il tema nel corso della prossima assemblea degli azionisti convocata per il 30 aprile.

"Avanti a modo nostro"

Il direttore generale e consigliere delegato di Banca popolare di Sondrio, Mario Alberto Pedranzini: “Banca Popolare di Sondrio, nella sua dimensione di banca dei territori, oggi tra le più importanti nel nostro Paese, ha mostrato coi comportamenti e coi numeri che si può competere in un sistema finanziario integrato senza dimenticare le molteplici dimensioni locali in cui si opera". Il nostro nuovo Piano industriale - sottolinea - è costruito su questa consapevolezza: avanti a modo nostro, perché questa nostra fisionomia non è, come forse qualcuno superficialmente crede, un vezzo fuori dal tempo, bensì un fattore costitutivo del nostro successo imprenditoriale e finanziario.”