Sono colossi economici, con strategie e impatti sui mercati spesso comparabili a quelli delle big tech. I grandi gruppi del lusso stanno riscrivendo, già da qualche anno, il linguaggio della finanza oliando una macchina che muove miliardi, investe in sostenibilità e innovazione e acquisisce marchi, espandendosi con logiche da grande holding. Mentre i tre giganti Lvmh, Kering e Richemont continuano a dominare il settore, qualcosa si muove anche da noi: Prada è entrata in partita il mese scorso con l’acquisizione di Versace, e il gruppo Otb di Renzo Rosso si prepara a un possibile sbarco in Borsa.

Con la recente acquisizione del marchio della Medusa dagli americani di Capri Holding, il gruppo guidato da Miuccia Prada e Patrizio Bertelli ha rotto gli equilibri consolidati, mostrando l’ambizione di diventare il quarto polo del lusso europeo. Un’operazione che ha avuto non solo un valore simbolico ma strategico, visto che Versace è uno dei nomi italiani più conosciuti al mondo e dal grande richiamo tra le nuove generazioni, soprattutto in Nordamerica e in Asia, dalla marcata identità. L’acquisizione ha aperto nuovi scenari e c’è chi parla da anni di una potenziale creazione di un ‘polo del lusso italiano’, alternativa ai giganti francesi. In questo schema trova spazio anche Renzo Rosso.

Il gruppo Otb (Only The Brave), da lui fondato e presieduto, che ha in scuderia marchi come Diesel, Maison Margiela, Marni, Jil Sander e Viktor & Rolf, si sta strutturando per una futura Ipo, un’operazione che potrebbe valorizzare ulteriormente il gruppo, tra i campioni del lusso Made in Italy. “Siamo prontissimi” ha detto Rosso la settimana scorsa, in occasione della presentazione del bilancio di sostenibilità del gruppo, aggiungendo: “Quando i mercati saranno pronti…noi lo siamo già. Penso sia giusto per la trasparenza, la successione e per avere un'azienda ancora più solida”.

Otb ha un posizionamento unico nel suo genere e con i suoi marchi dalla forte connotazione sperimentale e avanguardista, meno mainstream di Lvmh, ha saputo costruire e mantenere negli anni una forte identità culturale. Un ingresso in Borsa, magari a Piazza Affari, potrebbe consentire al gruppo di attrarre investitori in cerca di un'alternativa ai colossi francesi, ad oggi i big player. Il settore, non è un mistero, è dominato infatti da tre giganti in grado di dettare non solo le tendenze in passerella ma anche le logiche finanziarie globali. Lvmh, guidata da Bernard Arnault, tra gli uomini più ricchi del mondo, è il protagonista assoluto con una capitalizzazione attuale di oltre 268 miliardi. Con 75 maison in scuderia, da Louis Vuitton a Dior, Bulgari, Fendi, fino a Dom Pérignon, il gruppo appare come un conglomerato multi-settore che spazia dalla moda alla cosmetica fino agli spirits, all'hotellerie e ai media (con la proprietà di Les Échos e Le Parisien).

Kering, il gruppo della famiglia Pinault, ha invece puntato di recente su strategie radicali e riposizionamenti coraggiosi. Dopo il rallentamento di Gucci, il gruppo ha avviato una fase di profondo rinnovamento, iniziato prima con l’arrivo di Sabato De Sarno alla direzione creativa e poi con la nomina di Demna al timone, oltre a nomine strategiche stanno traghettando il gruppo verso una nuova fase di consolidamento.

C'è poi Richemont, il gigante svizzero della gioielleria, che domina il mercato per gioielli e orologi di alta gamma, tra i segmenti più redditizi. Tra questi Piagel, Cartier, Van Cleef & Arpels, e Jaeger-LeCoultre. Con l’acquisizione di Versace da parte di Prada e la possibile quotazione di Otb, l’Italia torna a giocare un ruolo da protagonista nel risiko globale del lusso. Un settore che ormai va ben oltre le passerelle ma si muove veloce con le logiche da holding internazionale, corre nei corridoi della finanza e riscrive le regole dell'economia del lusso contemporanea a colpi di M&A, capitalizzazioni a 9 zeri e strategie di ampio respiro. (di Federica Mochi)