La rara opera di Fernand Léger Nature Morte (Contraste de formes) sarà al centro dell’asta di arte moderna e contemporanea in programma il 13 e 14 maggio in Sala Bolaffi a Torino e internet live sul sito di Aste Bolaffi (www.astebolaffi.it). Realizzata tra il 1913 e il 1914 nella tecnica della gouache e cartoncino su carta riportati su tavola, torna sul mercato dopo oltre 60 anni con una stima di 800 mila-1,2 milioni di euro.

Sulla scia di questo capolavoro, Aste Bolaffi ha selezionato altre importanti opere di interesse internazionale, tutte provenienti da prestigiose collezioni private, per un totale di 346 lotti. Tra queste si segnalano: la famosa ‘Promenade’ del 1947 di Alberto Savinio (stima 100-150 mila euro), ‘Estate’ del 1955 di Massimo Campigli (stima 35-50 mila euro), la gouache di Salvador Dalì ‘Le suicide de Romeo dans le tombeau de Juliette’ del 1975 (stima 30-40 mila euro), l’opera di Peter Halley dai tipici colori fluorescenti e dalle grandi dimensioni ‘Connection’ del 2005 (stima 80-120 mila euro) e la scultura in bronzo patinato di Duilio Cambellotti ‘La conca dei bufali’ del 1910, considerata una delle opere più celebri dell’artista, esposta nel 1911 a Roma in occasione dell’Esposizione internazionale celebrativa del 50esimo anniversario dell’Unità d’Italia (stima 27-35 mila euro).

Arricchiscono la proposta importanti lavori degli anni Sessanta, come ‘Paesaggio anemico’ di Mario Schifano (stima 16-20 mila euro), ‘Senza titolo’ di Pinot Gallizio (stima 15-20 mila euro), ‘Il mare’ di Mario Tozzi (stima 18-25 mila euro) e un importante selezione di opere su carta, tra gli altri di Boccioni, Klimt, Klee, Kandinsky, Picabia e Fontana , tra cui spiccano il raro studio del ‘Ritratto di Rose von Rosthorn-Friedmann’ di Gustave Klimt (stima 28-35 mila euro) e l’importante disegno di Paul Klee del ‘22 ‘Zeichnung zu KN der Schmid’ eseguito per la moglie di Kandinsky, Nina, testimonianza dell’amicizia tra i due artisti (stima 18-26 mila euro), il cui ricavato andrà alla Fondazione Gruppo Abele, Torino.