“I 100 milioni da trovare per i Giochi? C'è un grande momento di attenzione, perché è una fase cruciale dei Giochi, in cui si deve deliberare il budget definitivo. Sia gli azionisti sia i consiglieri di amministrazione giustamente hanno chiesto degli approfondimenti rispetto a delle tematiche, poi i Giochi si faranno con le risorse che ci saranno”. Sono le parole di Nevio Devidé, Chief Revenue Officer Fondazione di Milano Cortina 2026, a margine della presentazione dello studio Visa-Ipsos sulle aspettative dell’impatto economico delle Olimpiadi di Milano Cortina sulle piccole e medie imprese nei territori interessati. “La fondazione è una fondazione senza scopo di lucro - ha precisato Devidé - che ha come obiettivo il pareggio del bilancio e lo farà. Il pareggio del bilancio secondo le risorse potrebbe dare Giochi più o meno festosi, perché un comitato organizzatore non riesce a fare tutto, quindi starà anche molto in capo ai territori e agli enti. Il budget è un budget per fare dei Giochi ideali, che comunque verranno fatti dal punto di vista sportivo garantendo l'eccellenza, dal punto di vista del resto comparato con le risorse effettivamente disponibili. Vedremo, tra pochi giorni, la fine di questo percorso d'analisi, ma siamo tutti tranquilli”.